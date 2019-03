Da Bologna a Firenze attraverso gli Appennini: un gruppo di savonesi pronto a percorrere il Cammino degli Dei

Savona. Il Cammino degli Dei da Bologna a Firenze attraverso gli Appennini. Questa è la nuova avventura ideata da OSA e sponsorizzata da SportArt, a cui hanno aderito un gruppo di appassionati di trekking savonesi.

Saranno tredici le donne e due gli uomini che affronteranno a fine mese i sentieri che prima i Romani e poi i viandanti nel Medioevo percorrevano per raggiungere da Bologna il capoluogo toscano.

I pellegrini del nuovo millennio potranno posare le loro orme su ciò che rimane delle antiche pavimentazioni stradali, che contano duemila anni di storia; inoltre potranno ammirare paesaggi eccezionali ed abbandonata la frenesia di tutti i giorni vivere un’esperienza unica di contatto ed armonia con la natura.

Proprio per definire le tappe che comporteranno dislivelli importanti, sia in salita che in discesa e soprattutto per comprendere la logistica di un trekking che li impegnerà per cinque giorni, si è svolto giovedì sera un briefing presso il negozio di articoli sportivi SportArt di via Trilussa.

Il cammino nasce da un idea di OSA, Outdoor Savona Activity, che con il motto #chiOSAnonriposa da alcuni anni ha fatto scoprire il piacere del movimento ai savonesi e con appuntamenti settimanali fa conoscere ai neofiti camminatori angoli sconosciuti della città.