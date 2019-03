Loano. Il Campionato Invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico del Finale, Circolo Nautico Loano, CNAM Alassio, Circolo Nautico Andora, con la collaborazione di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano, si è concluso domenica 3 marzo dopo la disputa delle ultime prove in programma.

I 25 concorrenti iscritti al campionato hanno partecipato in totale ad undici prove nel corso di sei fine settimana. Le ultime quattro regate si sono disputate tra sabato 2 e domenica 3 marzo in condizioni meteo ideali. Tre regate sabato con vento da 75° e intensità di 15 nodi con raffiche fino a 18 e un’ultima prova, quella conclusiva, disputata domenica 3 marzo con vento più leggero (7/10 nodi in diminuzione) sempre da est.

Il Farr 40 Roby e 14 di Massimo Schieroni (Y.C. Savona) ha vinto le classifiche ORC 1 e ORC overall, insidiato fino alla fine in quest’ultima da Corto Maltese il First 34.7 di Michele Colasante (C.N. Ilva) che ha conquistato il secondo posto con un solo punto di distacco dal primo. Al secondo posto in ORC1 En Plen Air, il Comet 45 S di Paolo Tesio (LNI Noli) e al terzo Go Go di Rinaldo Goria (LNI S.T. Gallura).

In classe ORC 2 Corto Maltese, il First 34.7 di Michele Colasante (C.N. Ilva) vince con sette primi posti ed un secondo, mentre Emma 2 il Grand Soleil 43 di Emanuela Verrina (C.N. Marina di Genova Aeroporto) è seconda e Vega il Grand Soleil 40 C di Salvatore Giuffrida (LNI Sestri Ponente) conclude al terzo. Emma 2 vince il premio per la migliore maschera di Carnevale, messo in palio da Marina di Loano.

Cristiana di Maria Teresa La Perla vince la classifica IRC overall che vede al secondo posto per un solo punto il Farr 40 Roby e 14.

Nella classifica classe Libera Fiv, Alligator di Fabio Quarone (10 punti) si impone come leader classifica generale finale, mentre al secondo posto c’è Brancaleone di Ciro Casanova con 23 punti (C.N. del Finale) e al terzo Bric Paluc di Giovanni Saccomanni (LNI Finale Ligure) a pari merito con 23 punti.

Molto combattuta la classifica della classe Veleggiata dove Aile Blanche di Simone Eiandi è prima con Mareva di Gianluigi Barbisan (C.N. Loano) al secondo posto e Gambalunga di Roberto Agosti (C.N. del Finale) al terzo.

Il giusto mix di agonismo in mare e di convivialità a terra, con eventi organizzati ogni fine settimana nella sede dello Yacht Club Marina di Loano e molto apprezzati da parte dei concorrenti, ha decretato il successo del Campionato Invernale di Marina di Loano.

La seconda edizione dell’evento è già confermata con inizio a fine ottobre. Il calendario completo dei prossime regate organizzate dal comitato dei Circoli del Ponente Ligure (Circolo Nautico del Finale, Circolo Nautico Loano, CNAM Alassio, Circolo Nautico Andora, in collaborazione con Marina di Loano e lo Yacht Club Marina di Loano) sarà comunicato nel corso del mese di marzo.

