Loano. La terza giornata del Campionato invernale di Marina di Loano, organizzato da Circolo Nautico del Finale, Circolo Nautico Loano, CNAM Alassio, Circolo Nautico Andora, con la collaborazione di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano, in programma sabato 24 novembre non è stata disputata per mancanza di vento.

Domenica 25 novembre, invece, armatori ed equipaggi hanno potuto regatare con una Tramontana tra i 15 e i 20 nodi con raffiche fino a 25 nodi, che ha consentito di svolgere due combattute prove a bastone tra le boe per la gioia e il divertimento dei 22 iscritti al Campionato.

Nella classifica ORC gruppo 1 grazie a due primi posti parziali, Roby e 14 (Farr 40 di Massimo Schieroni – Y.C. Savona) si conferma in testa alla graduatoria provvisoria. Al secondo posto En Plein Air (First 40.7 di Paolo Tesio – LNI Noli) e al terzo Go Go, il Comet 45 di Rinaldo Goria (LNI S-TGallura).

Nella classifica ORC gruppo 2 cambio della guardia al comando dopo quattro prove disputate: al primo posto troviamo, infatti, il Grand Soleil 43 Emma 2 di Emanuela Verrina portacolori del C.N. Marina Genova Aeroporto, al secondo il First 34.7 Corto Maltese di Michele Colasante (C.N. Ilva) e al terzo Vega il Grand Soleil 40 C di Salvatore Giuffrida (LNI Sestri Ponente).

La classifica generale provvisoria ORC è cortissima e vede al comando per un solo punto il Grand Soleil 43 Emma 2, mentre al secondo posto troviamo il Farr 40 Roby e 14 ed al terzo il First 34.7 Corto Maltese con lo stesso punteggio.

Nella classifica generale provvisoria IRC il primo posto è occupato dal Farr 40 Roby e 14 con Cristiana, il Domino 39 di Maria Teresa Laferla (Circolo Nautico del Finale), in seconda posizione con due punti di distacco.

Nella classe Veleggiata il Gladiateur 33 Mareva di Gianluigi Barbisan mantiene il comando con un solo punto di vantaggio da Aile Blanche di Simone Eandi e al terzo Alisee di Cristian Nadile.

Infine, la classifica generale provvisoria della classe Libera Fiv vede il First 25,7 Alligator di Flavio Quarone al comando con quattro primi posti in quattro prove, seguito al secondo posto da Bric Paluc di Giovanni Saccomani e al terzo da Smania, il Grand Soleil 39 di Roberto Guido Bianchi.

Con le regate disputate domenica 25 novembre si è conclusa la prima manche del Campionato invernale di Marina di Loano, che proseguirà per la seconda manche a partire dal fine settimana del 5 e 6 gennaio.