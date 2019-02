Trofeo Laigueglia, il sindaco Sasso Del Verme: “Ciclismo unito al turismo e alla promozione

Laigueglia. L’edizione numero 56 del Trofeo Laigueglia di ciclismo, organizzata dal Comune di Laigueglia con la regia tecnica del GS Emilia, si è conclusa con successo. Organizzazione impeccabile, come sempre, e partecipazione nutrita da parte del pubblico sia lungo la strada ad assistere alla gara, sia agli eventi collaterali.

Il sindaco, Roberto Sasso Del Verme, intervistato da Valerio Giongo, si mostra ampiamente soddisfatto: “Quest’anno Laigueglia è stata il fulcro per due giorni, anche con la diretta Rai: abbiamo avuto la possibilità di far vedere il nostro Trofeo in tutta Europa, ci sono stati dei grandi campioni e come diciamo sempre questo non è solamente un evento sportivo di altissimo livello ma è anche uno spot per promuovere non solo Laigueglia ma tutta la nostra provincia e la regione Liguria in tutta Europa. Il ciclismo unito al turismo e alla promozione: è questo il messaggio che vogliamo far uscire da Laigueglia e aspettiamo tutti nel nostro borgo, che è uno dei più belli d’Italia”.