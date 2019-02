Raccolta differenziata a Finale: “Dal 47% al 66% in 4 anni, ora c’è anche Pia”

Finale Ligure. “Oggi l’Amministrazione Frascherelli completa la raccolta differenziata in tutto il territorio finalese. Final Pia, l’ultimo Rione ad essere raggiunto dai nuovi sistemi di raccolta differenziata, conta circa 3.200 utenze domestiche che da oggi avranno i nuovi servizi operativi”. Ad annunciarlo è il siindaco Ugo Frascherelli che commenta così la notizia: “Un sistema misto per Pia, che potremmo vedere suddivisa da una linea immaginaria data dal ponte mobile. Dal ponte verso mare avremo il sistema delle isole ecologiche intelligenti, con accesso attraverso tessere personali. Dal ponte verso monte avremo il porta a porta condominiale ed il porta a porta con singolo mastello (in base alla presenza o meno del condominio)”.

“Abbiamo fatto numerosi incontri pubblici nel periodo estivo per raggiungere tutti gli utenti interessati da questo nuovo sistema. Ci siamo confrontati con molti amministratori condominiali, effettuato sopralluoghi e discusso con molti cittadini. E questi confronti costruttivi continueranno anche nel prossimo futuro per cercare di migliorare laddove occorra, assumere correttivi se necessari e tutelare la funzionalità del servizio senza creare eccessivi disagi agli utenti. Da quest’estate ad oggi i dipendenti della società partecipata son stati a servizio dei cittadini per dotare ognuno dei dispositivi necessari al nuovo sistema, ed ancora lo saranno per chi non si fosse dotato” precisa il primo cittadino.

La nostra amministrazione da quando è in carica ha coperto tutto il territorio comunale con sistemi misti di raccolta differenziata, adattando i diversi sistemi ai diversi quartieri e Rioni. Dal 2014 ad oggi è passata dal 47% al 66%. In un mandato una crescita di circa 20 punti percentuali. Questo ci rende molto orgogliosi, ed il merito è di tutti i cittadini che con impegno e sacrificio si sono adattati ai nuovi modelli e permesso di raggiungere percentuali importanti di differenziata” prosegue il sindaco.

“Con la copertura dell’ultimo Rione contiamo di fare un ulteriore ed importante salto di qualità. Il percorso verso ‘rifiuti zero’ è ancora da portare avanti strenuamente e visto da dove siamo partiti siamo molto contenti dei risultati attuali. Nella prossima legislatura affineremo e miglioreremo ulteriormente, ne siamo certi” conclude Frascherelli.