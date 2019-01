Giorno della Memoria, Coop Liguria propone una serie di incontri per ricordare le vittime della Shoah

Savona/Albenga. Nell’ambito delle numerose iniziative promosse da Coop Liguria in occasione del Giorno della Memoria, le sezioni Soci Coop Liguria di Albenga e Savona partecipano al ricordo delle vittime della Shoah con diversi appuntamenti.

Giovedì 24 gennaio alle 16.30 nella Sala Punto d’incontro dell’Ipercoop “Il Gabbiano” di Savona (in via Baracca 1 al quarto piano) si terrà l’incontro “La strada verso Auschwitz: dalla persecuzione di diritti alla persecuzione delle vite”, conferenza di Angelo Maneschi, membro del comitato direttivo Isrec (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea), docente di storia e filosofia e responsabile del progetto “Novecento” per il liceo scientifico “Orazio Grassi” di Savona.

Domenica 27 gennaio alle 16.30, nella Sala Punto d’incontro dell’Ipercoop “Le Serre” di Albenga si terrà la conferenza “27 gennaio 1945: liberazione del lager di Auschwitz”, incontro per ricordare la data in cui l’Armata Rossa liberò il primo campo di sterminio. Interverranno il sindaco Giorgio Cangiano, il presidente del Comitato Antifascista Mariangelo Vio e Claude Acasto del coordinamento delle Anpi del ponente savonese.

Nella stessa giornata, al mattino, una delegazione di Soci Coop prenderà parte alla commemorazione dei deportati albenganesi presso la foce del Centa, che si svolgerà alle 10.30 in Lungomare Colombo, promossa da coordinamento delle Anpi del ponente savonese, Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati) e Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche d’Italia) con il patrocinio del Comune di Albenga.

Tutte le iniziative sono a carattere gratuito.