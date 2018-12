Ceriale. Sono ancora da accertare le ragioni per le quali questa notte una Smart è finita sui binari della linea ferroviaria di Ceriale.

L’episodio si è verificato intorno alle 23.30 quando l’automobile si è ritrovata sul tracciato a poche decine di metri dalla stazione cerialese. Evidentemente anziché svoltare a sinistra per dirigersi verso Albenga il guidatore ha “anticipato” il cambio di direzione finendo direttamente sulla massicciata.

Galleria fotografica Auto sui binari a Ceriale







In quel momento lungo la tratta era in transito un convoglio, che è entrato in contatto con l’auto. Per fortuna il conducente era già uscito dall’abitacolo e l’impatto è stato a bassa velocità, perciò non si sono registrati feriti gravi.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga e gli agenti della polizia stradale insieme con i volontari della croce bianca di Albenga.

Il conducente è stato trasferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

[Le foto sono tratte dal gruppo Facebook “Savona è”]