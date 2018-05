Andora: divertimento e solidarietà con il Padel Day

Andora e il suo circolo di padel si tingeranno di rosa domenica 27 maggio con il Padel Day.

“È un evento sportivo amatoriale – sottolineano gli organizzatori – che torna a unire sport e sociale: giocando a padel, infatti, aiuteremo la ricerca sul cancro a favore dell’Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della campagna istituzionale Airc di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicata ai tumori femminili”.

L’evento durerà tutta la giornata; il torneo sarà formulato con la possibilità di far giocare tutti, dai più forti giocatori fino a chi non ha mai giocato a questo nuovo sport che sta spopolando in Italia.

Per informazioni è possibile contattare il 3346533632 o il 3489285757 o mandare una mail a padelandora@gmail.com.