Albenga. Si aggirava in regione Bagnoli, nei pressi del centro commerciale Coop, con fare sospetto e, dopo essere stato fermato e controllato dagli agenti della polizia locale, è finito in manette.

Protagonista della vicenda è R.S., classe 1994, richiedente asilo marocchino senza fissa dimora, colto nell’attività di spaccio di eroina. In seguito alla perquisizione, infatti, addosso al giovane sono state trovate 18 dosi di eroina già pronte per lo spaccio e oltre 1,200 euro in contanti (probabile provento dell’attività illecita).

Foto 2 di 2



Inoltre, era in possesso di due cellulari che squillavano di continuo, che sono stati sequestrati e quattro acquirenti abituali hanno confermato i fatti. Il nordafricano è stato arrestato e sarà processato per direttissima domattina, a Savona.