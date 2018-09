Albenga, Ciangherotti: “Il Comune ha negato gli spazi all’Anpi per l’istituzione di un museo della Resistenza”

Albenga. “Il Comune di Albenga ha negato gli spazi all’Anpi per l’istituzione di un museo della Resistenza: sospesa giovedì scorso, in giunta la delibera per assegnare il piano terra dell’ex Astor all’associazione”.

Parola del consigliere di minoranza Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha proseguito: “Non si può certo dire che io sia vicino all’Anpi, associazione di estrema sinistra, ma certo non posso non riconoscere che, con loro, condivido i valori dell’antifascismo, a volte più raccontati che praticati, e il valore della Resistenza. Per questo sono rimasto basito quando ho saputo che la giunta di centrosinistra ha ritirato la pratica per concedere, nell’ex Cinema Astor, gli spazi necessari all’istituzione di un museo della Resistenza”.

“Un museo è sempre motivo di orgoglio per una comunità, perchè ricorda il suo passato, la sua storia, quel che era e quello che è diventata, nel bene e nel male. La Resistenza nell’albenganese, poi, rappresenta pagine buie e pagine luminose, buie come la figura di Luciano Luberti, il ‘Boia di Albenga’, luminose come quella di Felice Cascione, che tra Stellanello, Vendone e Alto, scrisse e cantò con i suoi uomini ‘Fischia il vento’, avendo anche la sensibilità di cambiare la ‘rossa primavera’ in ‘nostra primavera’ davanti ad un parroco”.

“Per questo invito il sindaco Cangiano, per una volta, a darsi il coraggio e a non fare il Don Abbondio e a far approvare, domani, quando ci sarà nuovamente la riunione di giunta, la delibera per dare i locali per istituire il museo della Resistenza. Nel contempo invito sindaco e giunta ad investire maggiormente nei musei cittadini per dare nuovamente ad Albenga un ruolo di capofila della cultura e della storia”, ha concluso Ciangherotti.