Agg. ore 22.30: Anche la donnado stata ritrovata. Secondo quanto accertato, in preda allo shock si è diretta verso la vicina abitazione di famiglia. Ritrovata dai vigili del fuoco e soccorsa dai militi della croce bianca ingauna, sarà trasferita al Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso.

Agg. ore 22.20: I soccorritori sono riusciti a raggiungere uno dei due occupanti dell’auto. Si tratta di un uomo di circa 80 anni, che nell’incidente ha riportato la sospetta frattura di un polso. Sarà trasferito al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. L’altro ferito, una donna quarantenne figlia dell’anziano, si è allontanata. Vigili del fuoco e soccorso alpino la stanno attualmente cercando.

Zuccarello. Incidente stradale a Zuccarello. Pochi minuti prima delle 21 di stasera un’auto è uscita fuori strada lungo via del Sale. Secondo quanto riferito, il mezzo sarebbe precipitato nel greto di un torrente.

Immediata la chiamata al Numero Unico di Emergenza, con tre ambulanze della croce bianca di Albenga e l’automedica di Savona Soccorso che si sono subito dirette sul luogo dell’incidente.

Secondo quanto riferito, l’incidente si sarebbe verificato lungo una strada sterrata, in una zona parecchio impervia, difficile da raggiungere perfino per i mezzi di emergenza. I soccorritori, dunque, hanno chiesto il supporto di alcuni mezzi fuoristrada del soccorso alpino, in grado di muoversi su terreni scoscesi.

Chiesto anche il supporto dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.