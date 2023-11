SAT entra in servizio in altri 13 comuni del savonese

Vado Ligure. Prosegue l’ingresso di altri comuni del savonese nella nuova gestione dei rifiuti a SAT Servizi Ambientali, nell’ambito dell’affidamento in house per la realizzazione dell’ATO unico provinciale nel settore dell’igiene ambientale.

Dal primo novembre si è concretizzato il passaggio gestionale di dodici comuni valbormidesi, mentre dal primo dicembre 2023, invece, toccherà ad Albissola Superiore, Balestrino, Calice Ligure, Erli, Laigueglia, Loano, Magliolo, Massimino, Onzo, Rialto, Tovo San Giacomo, Vendone e Zuccarello.

In relazione al cambio di gestore, SAT rende noto che “per i Comuni di Albisola Superiore, Calice Ligure, Loano e Rialto il numero verde di riferimento sarà 800.966156, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00. Per i Comuni di Balestrino, Erli, Laigueglia, Massimino, Magliolo, Onzo, Tovo San Giacomo, Vendone e Zuccarello il numero verde di riferimento è 800.681626, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00”.

“Sul sito SAT SpA www.satservizi.org è disponibile una pagina dedicata al singolo comune di riferimento con informazioni sulla raccolta rifiuti, i calendari per le utenze domestiche e indicazioni per un corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto, con riferimento alla stessa differenziata”.

“Nella pagina del singolo comune altri servizi SAT (Ecodizionario), oltre agli orari di apertura per l’Ecosportello e i Centri di Raccolta. E’ disponibile una App per smartphone scaricabile gratuitamente da Appstore e Google Play con notifiche e info in tempo reale per l’utenza” conclude la nota aziendale.

Secondo il programma concordato, che vede l’ente provinciale coordinatore in attuazione del piano d’Ambito territoriale, altri comuni del savonese entreranno poi a partire dal nuovo anno, 1 gennaio 2024.