Loano, appello per ritrovare “Miu”

Loano. Sono in corso le ricerche di Miu, un gattino di cinque mesi che si è smarrito a Loano, nella zona di Sant’Agostino. I proprietari lo cercano da oggi, quando l’animale è sparito e non si è fatto più vedere.

Secondo quanto appreso il gattino è stato visto in strada passeggiare e forse per errore è stato preso da una turista, che pensava fosse abbandonato.

Miu è di coloro bianco e rosso. “Speriamo sia sto preso in buona fede…E’ dolcissimo… E per noi, neanche c’è bisogno di dirlo, è molto importante…” affermano i proprietari del gattino, che hanno lanciato un appello per ritrovarlo e portarlo a casa.

Chiunque lo vedesse o notasse qualcosa è pregato di contattare i numeri: 339 597 8704, oppure il 347 046 4642.