Centri Salute, vertice dei Comuni di Alassio e Laigueglia con la Asl 2

I Centri salute di Alassio e Laigueglia saranno al centro di un vertice tra le amministrazioni comunali delle due cittadine e la direzione dell’Asl 2 Savonese.

Il vertice è in programma per la prossima settimana ed avrà come tema in discussione la ricerca di una possibile intesa per una nuova convenzione a “tre” tra Asl o Alisa, i Comuni e i medici di medicina generale.

“In particolare – afferma l’assessore alle Politiche sanitarie del Comune di Alassio Fabio Macheda – il tavolo di lavoro avrà come tematica il nuovo soggetto giuridico costituito dai medici di medicina generale in sostituzione del precedente che potrebbe permettere agli enti pubblici (Comune e Asl) una partecipazione contributiva dei servizi aggiuntivi resi dai medici di medicina generale rispetto alla convenzione nazionale”.

Nel dettaglio i servizi aggiuntivi riguardano l’apertura del centro medico 12 ore al giorno, anche il sabato e la domenica, nei festivi, Cupa e centro analisi.