Fbc Veloce, una serata per salutare Claudio Morando

Savona. Nella serata di ieri, giovedì 28 giugno, presso il centro sportivo Don Nasi di via Tissoni a Savona, sede dell’Asd Fbc Veloce 1910, si è tenuto un’apericena per salutare Claudio Morando, attuale responsabile del settore giovanile della società granata ed allenatore della leva 2006.

Presenti tutti gli allenatori delle formazioni giovanili, mister della prima squadra ed il consiglio direttivo della società.

Claudio, uomo di calcio, da sempre nel mondo del pallone, per motivi personali ha deciso di prendersi una pausa da tutta l’attività legata al calcio dilettantistico.

Durante i saluti di rito, la Veloce ha voluto specificare il valore umano oltre che professionale che Claudio ha portato in seno alla società incarnandone appieno gli ideali di sodalizio con dimensione famigliare, ma di alto valore professionale.

Tutto il consiglio direttivo ringrazia Claudio per la sua opera in seno alla società e, come impresso nella targa ricordo consegnata ieri dal presidente Viti, che questo sia solo un breve arrivederci.