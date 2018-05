Savona. L’agguerrito team della WAS Wind and Sea Savona era presente ieri, domenica 13 maggio, al lago Trasimeno per la tappa del circuito nazionale Italia Sup League.

Un clima di divertimento e di passione per questo sport emergente ha dato una spinta positiva alla gara che si è svolta in un’atmosfera rilassata con condizioni climatiche favorevoli ed un lago spettacolare. Ottima organizzazione e splendida ospitalità del team Sup Trasimeno presso Sualzo Beach.

Il percorso che hanno affrontato gli atleti era una beach race molto tecnica con due passaggi in spiaggia (di corsa con la tavola sotto braccio) e diciotto giri di boa per una lunghezza di 8 chilometri totali.

Ottimi i risultati riportati dalla WAS: la società savonese si è classificata al terzo posto grazie alla presenza di cinque atleti.

Nel dettaglio, ecco i risultati. Nella gara femminile Sara Oddera si è classificata al primo posto assoluto. Nella categoria 14 élite maschile, Paolo Nardini è arrivato all’ottavo posto assoluto e quinto di categoria. Nella categoria 12.6 terzo posto assoluto per Oscar Violet.

Riccardo Violet è giunto all’ottavo posto assoluto maschile e quinto di categoria; Maurizio Candino si è piazzato all’undicesimo posto assoluto maschile e settimo di categoria.

Un grande applauso a questi atleti che ora si preparano per la gara di domenica prossima a Cecina, in Toscana.

La WAS è una società sempre più attiva con le sue attività acquatiche e che recentemente ha sfornato tre istruttori Sup: Sara Oddera, Paolo Nardini ed Enrico Isnardi.