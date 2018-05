Ceriale. E’ di 19 dosi di cocaina e due bilancini di precisione sequestrati il (primo) bilancio dell’ennesima operazione antidroga portata avanti dalla polizia municipale di Ceriale.

Da qualche giorno gli agenti stavano tenendo d’occhio alcuni pusher che avevano scelto come loro base operativa una zona verde piuttosto isolata in via Piccardone. Qui gli spacciatori avevano creato una sorta di “magazzino” per lo stupefacente ed effettuavano il taglio e la divisione in dosi della droga.

Questa mattina gli agenti hanno effettuato l’ennesimo controllo in zona per cercare di sorprendere i pusher all’opera. Alla vista delle divise, però, i malviventi si sono dati alla fuga abbandonando dietro di loro le dosi di coca già pronte e i due bilancini.

Sequestrato il materiale, la municipale cerialese è attualmente sulle tracce dei pusher.