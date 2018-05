Cengio. Per sostenere le Cengiadi, manifestazione polisportiva gratuita per tutti, l’associazione Un Sorriso per Tutti onlus di Cengio ha organizzato una cena ed un torneo di calcio a 5 giocatori.

La cena è prevista sabato 19 maggio alle ore 19 presso i locali Pro Loco Cav. Franco Marraccini in località Isole a Cengio. Per non disperdere risorse nell’acquisto dei generi alimentari, bevande, eccetera, il menu sarà fisso e la prenotazione per la cena è necessaria via mail a uspt.onlus@gmail.com o telefonando o inviando un sms al numero 3898090165.

Il giorno seguente, domenica 20 maggio, avrà luogo Championship Soccer, un torneo di calcio a 5 aspettando le Cengiadi. Avrà inizio alle ore 10 e sarà anche possibile pranzare.

Il torneo sarà effettuato in località Isole nel Cengiadi Stadium, inaugurato lo scorso anno. Il campo è regolamentare con fondo liscio ed è vivamente consigliato l’utilizzo di scarpe idonee per il calcio a 5 senza tacchetti. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite; età minima per partecipare: 14 anni. Verranno premiati tutti i giocatori delle prime tre squadre classificate. Inoltre premi speciali per miglior portiere, miglior difensore, miglior attaccante.

Iscrizioni via mail a uspt.onlus@gmail.com o telefonando o inviando un sms al numero 3898090165.

Tutto questo è un preludio alla tredicesima edizione delle Cengiadi, previste dal 22 al 24 giugno.