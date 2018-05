Cena raccolta fondi pro Cengiadi e torneo di calcio a 5

Per sostenere le Cengiadi, manifestazione polisportiva per tutti, l’associazione Un Sorriso per Tutti onlus di Cengio organizza una cena e un torneo di calcio a 5 giocatori. Un preludio alla tredicesima edizione delle Cengiadi in programma il 22, 23 e 24 giugno 2018.

La cena è prevista sabato 19 maggio alle ore 19 presso i locali Pro Loco “Cav. Franco Marraccini”. Per non disperdere risorse nell’acquisto dei generi alimentari il menù sarà fisso. Necessaria la prenotazione.

Domenica 20 maggio dalle ore 10 avrà luogo il Championship Soccer, il torneo di calcio a 5, e a seguire il pranzo. Il torneo sarà effettuato nel Cengiadi Stadium (inaugurato lo scorso anno). Il campo è regolamentare con fondo liscio. È vivamente consigliato l’utilizzo di scarpe senza tacchetti. Età minima per partecipare: 14 anni. Verranno premiati tutti i giocatori delle prime tre squadre classificate. Premi speciali per miglior portiere, miglior difensore, miglior attaccante.