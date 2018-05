Celle Ligure. Cinque giocatori, un dirigente ed una società del girone A di Prima Categoria sono stati sanzionati dal giudice sportivo.

Santo Sparaccio (Dianese e Golfo) dovrà saltare cinque partite perché “al termine della gara insultava alcuni calciatori avversari, tentando di aggredirli fisicamente e non riuscendovi per l’intervento di alcuni suoi compagni; successivamente, all’atto di rientrare negli spogliatoi, correva verso il direttore di gara, insultandolo e minacciandolo e venendo, ancora una volta, bloccato da un suo dirigente. All’atto di rientrare negli spogliatoi, si avvicinava ancora al direttore di gara con atteggiamento intimidatorio, rivolgendogli una frase ingiuriosa e, contemporaneamente, alzando verso di lui una mano nel gesto di uno schiaffo”.

Juan Pablo Osinaga Quispe (Dianese e Golfo) è stato squalificato per tre giornate.

Una gara di stop è stata inflitta a Matteo Stella (San Stevese), Luigi Arena (Don Bosco Vallecrosia Intemelia) ed Alessandro Russo (Quiliano & Valleggia).

Michele Ciravegna, dirigente della Dianese e Golfo, è stato inibito fino al 7 giugno in quanto “allontanato per proteste nel corso del primo tempo, nel secondo tempo, posizionato nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgeva espressioni irriguardose ed ingiuriose nei confronti del direttore di gara. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco, andando a protestare col direttore di gara, urlandogli in faccia”.

Il Sanremo 80 è stato multato di 50 euro “per responsabilità nel ritardato inizio della gara di 18′”.

La classifica marcatori finale:

22 reti: Sofia (Celle Ligure).

20 reti: Siberie (Sanremo 80).

18 reti: R. Iannolo (San Bartolomeo).

17 reti: Rossignolo (Pontelungo), Ferrotti (Veloce).

15 reti: Rebagliati (Sassello), Di Mario (Dianese e Golfo).

14 reti: P. Mozzone (Aurora Calcio), Cutellè (San Stevese).

12 reti: Caccamo (Camporosso), Colli (Dianese e Golfo), Caneva (Pontelungo).

11 reti: Damonte (Speranza).

10 reti: Maida (Veloce), Giguet (Speranza), A. Bianco (Letimbro).

9 reti: Profeta (San Stevese), Casellato (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Cossu (Letimbro).

8 reti: C. Bianco, Marafioti (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Vejseli (Veloce), F. Saino (Aurora Calcio), Ciaramitaro (San Stevese), Sparaccio (Dianese e Golfo), D. Vallerga, Carminati (Celle Ligure), D. Giunta (Camporosso), L. Vecchiotti, Rinaldi (Bordighera Sant’Ampelio), Quintavalle (Speranza), A. Velez Romero (Quiliano & Valleggia).

7 reti: Brahi (Altarese), Colombino, Fanelli (Veloce), Freccero (Quiliano & Valleggia).

6 reti: Cardinale, S. Fiore (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Dushi (Pontelungo), Belviso (San Bartolomeo), Russo Artimagnella (Celle Ligure), G. Calvini, Di Donato (San Stevese), Doci, Seck (Speranza).

5 reti: Kuka (Quiliano & Valleggia), Mandaliti (Altarese), A. Numeroso (Dianese e Golfo), Pesce, Zela (Aurora Calcio), Di Perna (Bordighera Sant’Ampelio), Arrighi (Veloce), Orcino, Dorigo (Celle Ligure), Gerbasi, De Flaviis (San Stevese).

4 reti: Principato (Pontelungo), Facciolo (Bordighera Sant’Ampelio), Bodiang (San Bartolomeo), Grifo, Calcopietro (Camporosso), Cham, G. Sala (Speranza), Ottaiano (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Vario, Suetta, Bianchi (Celle Ligure), Rollero (Aurora Calcio), Iafolla, Saba (Sanremo 80), A. Greco, Arrigo (Dianese e Golfo), Vanara, Battistel (Letimbro).

3 reti: Scarfò (Speranza), Grippo (Quiliano & Valleggia), Burdisso (Dianese e Golfo), Tabacchiera (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Rossetti (Letimbro), Bruzzone (Celle Ligure), L. Conti (San Bartolomeo), Miatto (San Stevese), Izzetta (Sanremo 80), Fofana (Altarese), Cascina, Sofrà (Bordighera Sant’Ampelio), M. Ambesi (Camporosso), Costa (Veloce/Altarese), Guerra (Veloce).

2 reti: Molinari, Bardhi (Speranza), Ferrero, Valenti, Ascone (Bordighera Sant’Ampelio), Porro, Vacca, Arrais, A. Sala, Gustavino (Sassello), Badoino, D. Greco, Montina (Pontelungo), Vivalda, Berruti, Marouf, Salinas (Quiliano & Valleggia), Soto Pesce (Celle Ligure), Pucciano, Russo (Aurora Calcio), Gavacciuto, Lai, Berta (Altarese), Parodi (Veloce), Cela (Letimbro), Gallo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), B. Fatnassi, S. Bella (San Bartolomeo), F. Piantoni, Saccà, Arena, Zito (Camporosso), Piccolo, Torres Forgione (Sanremo 80), Gagliardi, La Greca, G. Lanteri, Soldani (San Stevese), Garibizzo, R. Avignone, Gorlero, Odasso (Dianese e Golfo).

1 rete: P. Cosentino, Bonadin, Casali (Celle Ligure), Calvanico, Cano, Fabbretti, Armellino, Russo, Scappatura, Uruci (Quiliano & Valleggia), Conrieri, Anfosso, Marini (San Stevese), Gelsomino, Bozzo, Grosso, Stojku, Siri, Pansera (Altarese), Albarello, Uruci (Speranza), Leone, A. Cosentino, Palomba, Lavagna, Barranca (Veloce), Ferrari, Prudente, Lecini, Messina, Tucci, Giammanco, Ghirardo (Pontelungo), Calzamiglia, Bertolina, Mela, Bono, Gjerga, Pinasco, W. Fatnassi (San Bartolomeo), Romanelli, Rinaldi, F. Vecchiotti, De Marte, Lanteri, Ambri, Caprile, Karouch (Sanremo 80), Garrone, Di Natale, Saviozzi, Marini (Aurora Calcio), Conti, Barbieri, Caruzzo, Trevisan (Bordighera Sant’Ampelio), M. Celea, Topa, S. Lettieri, Lentini, Piana, Cordì (Camporosso), Baccino, Gagliardo, Giacchino, Panaro (Sassello), Quispe, Calandrino, Li Causi, Garibbo, Sciglitano (Dianese e Golfo), Vanara, Odenato, Ciccaglioni, Marsio, Del Buono, Altomare, Di Mare (Letimbro).

Autoreti: 2 Gustavino (pro Aurora Calcio, pro Dianese e Golfo); 1 Suetta (pro Sanremo 80), Ginepro (pro Celle Ligure), Mascheretti (pro Dianese e Golfo), Cosentino, Arena (pro Bordighera Sant’Ampelio), Gilardoni, Cosentino (pro San Stevese), Salani (pro Altarese).