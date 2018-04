Doppia vittoria in casa Vado: la prima squadra si impone sul Campomorone, l’Under 15 sulla Sampdoria

Vado Ligure. La stagione agonista delle ragazze del Vado sta continuando tra impegni ufficiali e non. Domenica scorsa entrambe le formazioni vadesi hanno centrato una vittoria.

La prima squadra ha superato il Campomorone Sant’Olcese in trasferta per 4 a 0 grazie alle reti di Levratto (all’11° e al 45°), Spotorno (al 44°) e Simeoni (al 22° del secondo tempo). L’Under 15 ha vinto 2 a 1 contro la Sampdoria, in una partita avvincente.

Sabato 31 marzo, a Borgio Verezzi, le atlete del settore femminile rossoblù avevano invece affrontato in amichevole le svizzere del Morat FC, contro le quali hanno disputato un incontro equilibrato, utile soprattutto per vedere in azione le ragazze più giovani in vista degli impegni primaverili.

Durante la scorsa settimana, inoltre, alcune tesserate vadesi sono state parte attiva durante la lezione del mister della Juventus femminile Rita Guarino al corso allenatori in svolgimento ad Alessandria, ospiti della società Borghetto Borbera.

A tracciare un bilancio dell’attività dell’ultimo periodo è il responsabile del settore femminile del Vado, oltre che allenatore della prima squadra, Massimiliano Sanna: “Bisogna dare merito a questo gruppo di ragazze per il percorso di formazione che hanno fatto durante tutta la stagione, mettendo il gioco prima del risultato“.

Infine da Sanna arriva un riconoscimento al lavoro che in casa rossoblù si sta affrontando con le ragazze più giovani: “Mister Nadia Galliano è un elemento importante, direi cruciale, del progetto calcio femminile a Vado e se da calciatrice ha fatto molto, da allenatrice sono sicuro che farà di più e meglio perché ha passione, voglia e competenze che miglioreranno con l’esperienza. Un plauso a lei e al suo gruppo di lavoro”.

La formazione del Vado vittoriosa in Serie C: Balza, Papa, De Luca, Cerruti, Salvo (dal 17° st Alloisio), Demitri (dal 3° st Terzano), Simeoni, Davanzo (dal 1° st Golfetto), Valle, Spotorno (dal 10° st Viola), Levratto. A disposizione: Parodi. All. Massimiliano Sanna.