Savona. “Una gestione eccellente della situazione che, nonostante le molte difficoltà dovute a neve e ghiaccio, ha evitato il verificarsi di disagi di particolare gravità o pericoli per l’incolumità delle persone”. Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l’assessore alla protezione civile Maurizio Scaramuzza tracciano un bilancio della gestione dell’allerta.

“Sono state ore in cui la città è stata messa alla prova da condizioni climatiche avverse e da eventi straordinari come la chiusura dell’autostrada, reagendo nel migliore dei modi grazie all’ottima opera di prevenzione e il lavoro di sinergia tra enti e realtà diverse per gestire le emergenze”.

di 68 Galleria fotografica Le immagini della nevicata del 2 marzo









“A nome dell’amministrazione comunale, un ringraziamento ai gruppi Aib e Ana della protezione civile, ad Ata spa, alla polizia municipale, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito a fornire supporto e soccorso in questi giorni di allerta”.