Pallacanestro Alassio, diverse squadre in lotta per le fasi finali

Alassio. Una settimana dove vincono Under 19 Gold, Under 17 Top, Under 15 Eccellenza Piemonte, Under 14 Top, Under 13 NBA e Under 13 femminile. Referti gialli per DR2, Under 17 Smart ed Esordienti. Ecco il resoconto degli incontri della Pallacanestro Alassio, redatto dalla società gialloblù.

DR2: Con la certezza del terzo posto e del raggiungimento dei play off le due trasferte imperiesi vengono affrontate con sufficienza non offrendo due buone prestazioni anche se nella prima i gialloblù trovamo anche una conduzione poco adeguata. Ora quarti di finale con il forte Canaletto Spezia.

BORDIGHERA 75 – ABC 61

OLIMPIA 75 – ABC 51

UNDER 19 GOLD: Ottima gara 1 contro una bella squadra come Golfo Dei Poeti dove i ponentini riescono a scappare nel punteggio ma che sanno bene non sarà facile superare nella serie perchè la squadra spezzina è un’ottima compagine

ABC 82 – GOLFO POETI 56

U17: Peccato per la squadra A che nella fase SMART esce a Chiavari dopo una partirà equilibrata ed esce dai play off nei quarti di finale. La squadra TOP invece disputa un’ottima gara 1 nei quarti con Pontremoli e ha ottime possibilità di qualificarsi alla Final Four Regionale

TOP: ABC 106 – PONTREMOLI 56

SMART: CHIAVARI 54 – ABC 46

U15 ECCELLENZA: Gran bella vittoria con San Mauro Torino dove otteniamo il nostro undicesimo referto rosa in questo bellissimo campionato che ci sta dando grandi soddisfazioni con l’orgoglio di disputarlo con tutti ragazzi del settore giovanile e senza usare tatticismi.

ABC 58 – SAN MAURO 50

U14 TOP: Partita intensa e divertente con VirtusSestri che conduciamo ma senza scarti eccessivi per tutto l’incontro e dove riusciamo ad ottenere il pass per la Final Four Regionale.

ABC 79 – VIRTUS 63

UNDER 13 NBA: Due vittorie difficili e in gare molto combattute contro due ottime compagini come Canaletto e Pegli regalano la prima posizione ai gialloblù marchiati NETS che ora troveranno dei play off tutt’altro che facili.

CANALETTO 62 – ABC 66

ABC 90 – PEGLI 72

UNDER 13 FEMMINILE: Gara frizzante e disputata a viso aperto da parte di entrambe le squadre con un bel referto rosa per le nostre ragazze che si confermano nelle parti alte della classifica.

ALASSIO 57 – TIGULLIO 34

ESORDIENTI: Bella partita Esordienti con Loano in una gara molto equilibrata che non affrontiamo al completo e dove sbagliamo tante facili occasioni, come è normale vista la giovanissima età dei ragazzi, in un incontro che si risolve con un solo canestro di differenza.