Europee 2024, il 14 maggio a Loano “Un aperitivo insieme” alla candidata di FdI Antonella Tosi

Loano. “Un aperitivo insieme” ad Antonella Tosi, candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno per Fratelli d’Italia. Lo ha organizzato il circolo di FdI di Loano e Boissano per martedì 14 maggio alle 19 al bar caffetteria birreria IronWood di via Rosa Raimondi 3 a Loano.

Antonella Tosi, 63 anni, ingauna, è insegnante di diritto ed economia all’istituto Falcone di Loano, ex consigliere comunale di minoranza a Toirano, dove è stata candidata sindaco.

Una figura con una carriera di lungo corso; già candidata alle elezioni europee e regionali nelle file di AN, vanta varie esperienze amministrative, prima nel Comune di Albenga e poi nel Cda dell’istituto Trincheri. Nel 2005 le è stato conferito dall’ex ministro delle politiche agricole Alemanno il ruolo di consigliere per le politiche strutturali e dello sviluppo nella regione Liguria.

Attiva nel sociale, è stata presidente del comitato femminile della Croce Rossa di Toirano e ha ricoperto tutti i ruoli in Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) del distretto nord ovest. Attualmente è coordinatrice dei revisori dei conti nazionale Fidapa.