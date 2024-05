Cinque Terre, al via il tavolo di monitoraggio sulle tariffe turistiche in vigore dal 16 marzo

Liguria. Si è riunito per la prima volta oggi, nella sede di Regione Liguria, il tavolo di monitoraggio sulle nuove tariffe turistiche legate al Cinque Terre Express, la misura – valida solo per i non residenti in Liguria – volta alla migliore distribuzione dei flussi che ha, inoltre, permesso agli studenti liguri di avere abbonamenti al trasporto ferroviario gratuiti, per gli under19, o scontati del 50%, per gli under26 su tutto il territorio regionale. All’incontro convocato da Regione Liguria hanno partecipato l’assessore ai Trasporti e al Turismo, il sindaco e presidente della Provincia della Spezia, i rappresentanti dei Comuni e dell’Ente Parco delle Cinque Terre.

Dal tavolo è emerso che tra il 16 marzo 2024, giorno dell’entrata in vigore delle nuove tariffe, e la prima domenica di maggio (comprese le festività pasquali, il 25 aprile e il 1° maggio) il numero dei titoli di viaggio emessi da Trenitalia nella tratta Levanto-Spezia ha subito una flessione del 12,5% rispetto al 2023, ma un incremento del 15% rispetto al 2022 in linea, quindi, con il trend di crescita del turismo primaverile. Il numero delle Carte 5 Terre emesse dal 16 marzo ad oggi presenta una riduzione del 15,7% rispetto al 2023, ma, anche in questo caso, un incremento del 111% rispetto al 2022.

Gli aumenti tariffari per i turisti non hanno complessivamente penalizzato gli arrivi, in particolare di coloro che si sono fermati più giorni per visitare le Cinque Terre: significativo l’aumento delle Carte plurigiornaliere emesse il 25 aprile 2024 rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente: Carta adulti 2 giorni +39% e Carta adulti 3 giorni +47%.

“In questi primi mesi dell’anno – commenta l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo – alle Cinque Terre si è avuto un evidente aumento delle carte plurigiornaliere di due o tre giorni, a fronte di un calo della vendita di biglietti delle corse singole, imputabile al maltempo che ha caratterizzato le festività pasquali e gran parte dei ponti primaverili. Malgrado il meteo incerto sono comunque cresciute le presenze rispetto allo stesso periodo del 2023 ed è da sottolineare che i Comuni di Spezia e Levanto hanno riscontrato un forte incremento del ricavato dell’imposta di soggiorno. Questi dati indicano quindi che è stato premiato un turismo di qualità e non quello mordi e fuggi, che crea principalmente disagi e che poco porta alle attività commerciali legate al turismo”.

“Da oggi – prosegue l’assessore – nelle stazioni di Levanto e Monterosso, RFI ha attivato il servizio gratuito di assistenza ai disabili (Sala Blu). Inoltre a Monterosso è entrato in funzione il nuovo ascensore sul marciapiede del terzo binario, mentre a Levanto si sono conclusi gli interventi di accessibilità al sottopasso ed è fruibile il nuovo attraversamento a raso tra i binari ad uso del servizio assistenza persone a ridotta mobilità”.

Al termine del tavolo di monitoraggio è stata accolta da Regione Liguria la richiesta dei sindaci di aprire una discussione anche sulla governance della gestione dei flussi turistici. La prossima convocazione relativa al monitoraggio tariffario è prevista mercoledì 29 maggio con le associazioni di categoria, la cui richiesta di partecipazione è stata recepita da Regione, così come fatto nei mesi precedenti. Si prevede un nuovo aggiornamento sui dati dei biglietti ferroviari alle Cinque Terre a luglio 2024.