Un lettore: “Mi hanno danneggiato l’auto nel parcheggio della Lidl, cerco testimoni”

Buongiorno IVG, vi contatto per chiedervi aiuto. Ieri ho parcheggiato nel piazzale della Lidl di Savona, in via Nizza, per fare la spesa. Quando sono uscito ho trovato il posteriore della mia auto pesantemente danneggiato da qualcuno che, evidentemente, ha sbagliato una manovra. Ha pesantemente danneggiato la carrozzeria ma anche il sensore di parcheggio, che suona costantemente. E ora dovrò per forza spendere diverse centinaia di euro per sistemarla, dato che tra pochi giorni dovrò dare in permuta la vettura e quindi non posso nemmeno tenerla così.

L’automobilista che ha causato il danno se ne è andato senza lasciare messaggi. Ho provato a chiedere al supermercato, ma non hanno telecamere in quell’area del piazzale. Cerco dunque testimoni che possano aiutarmi a risalire al responsabile.

La mia auto è una Opel Astra station wagon color argento. E’ stata colpita sullo spigolo posteriore sinistro, forse – visti i segni – da un veicolo bianco. Il fatto è successo tra le 11.30 e le 11.45 del mattino di mercoledì 3 aprile. Grazie a chiunque potrà aiutarmi!

Lettera firmata

NdR: chi avesse visto qualcosa può contattare la redazione (via mail a comunicati@ivg.it o via whatsapp al 393/9101200) per essere messo in contatto con l’autore della lettera.