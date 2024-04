Savona, ok dalla giunta a bilancio 2023: avanzo di amministrazione da 3,2 mln di euro

Savona. E’ stato approvato nella giunta di questa mattina il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023 che registra una spesa complessiva di 86,7 milioni rispetto al dato dell’esercizio 2022 di 79,5 milioni (+ 7,2 milioni di euro).

“Il risultato è molto positivo per diverse ragioni – commenta l’Assessore Silvio Auxilia – E’ un bilancio che conferma lo stato di salute dei conti del Comune, come dicono anche gli indicatori (disponibilità di cassa 19,4 milioni di euro e tempi medi di pagamento dei fornitori entro i 16 giorni). In secondo luogo, certifica l’assorbimento integrale della quota mancante del riaccertamento straordinario dei residui posta in essere nel 2015. A valle di tutto questo il bilancio si chiude con un avanzo di amministrazione significativo, pari a 3 milioni 212mila euro, dovuto in massima parte a liberazione di risorse già vincolate o accantonate per legge”.

L’assessore Auxilia spiega che tra i motivi che hanno portato a questo risultato c’è la liberazione dell’accantonamento di 1,8 milioni relativo al contenzioso con il Ministero delle Finanze che si è concluso in maniera favorevole al Comune di Savona. Inoltre, nel corso dell’anno, sono state impegnate risorse già vincolate per il cofinanziamento dei progetti del PNRR e degli altri investimenti previsti per un totale di circa 3,9 milioni di euro.

“Ora – conclude l’assessore – chiuso il rendiconto siamo già al lavoro per impegnare le risorse disponibili per le esigenze della città utilizzando, naturalmente, i criteri di rigore e prudenza che devono guidare la corretta amministrazione”.

Il documento andrà presto all’esame della competente commissione e, successivamente, del Consiglio comunale.