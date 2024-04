Pietra, ladri in via Paganini: due furti nell’ultimo mese. Allarme tra i cittadini: “Manca l’illuminazione”

Pietra Ligure. Allarme tra i cittadini di via Paganini, a Pietra Ligure, dove nell’ultimo mese si sono verificati almeno due episodi di furti in abitazioni. L’ultimo, venerdì scorso, è avvenuto all’interno di una casa dove erano presenti delle persone che stavano dormendo.

Secondo quanto riferito da un residente a IVG, i ladri sarebbero entrati tagliando i vetri della cucina e della sala. Il cane della famiglia, chiuso nella camera da letto con i proprietari, avrebbe iniziato ad abbaiare dopo aver sentito un rumore. Allarmato, il proprietario avrebbe aperto la porta della cucina proprio mentre i ladri stavano fuggendo attraverso la finestra.

A seguito di questo episodio e di altri che, a detta di alcuni residenti, si sarebbero verificati nei giorni precedenti e successivi, è stata predisposta una raccolta firma tra i cittadini della strada per chiedere all’amministrazione comunale pietrese il potenziamento dell’illuminazione pubblica.

Le attività di controllo e monitoraggio dei carabinieri, che sono intervenuti in via Paganini a seguito di due episodi di furto segnalati nell’ultimo mese, vengono svolte quotidianamente. Tuttavia, alcuni abitanti del quartiere hanno chiesto un potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine per aumentare la sicurezza nella zona.

Il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, è pronto a intervenire e mettersi a disposizione: “Come amministrazione, siamo pienamente disponibili a lavorare e collaborare con gli abitanti della zona per risolvere il problema dell’illuminazione, di cui siamo pienamente coscienti. Purtroppo, la via è una strada privata ad uso pubblico e la normativa prevede che i lavori, in casi come questo, siano fatti al 50 per cento tra pubblico e privato. La mia amministrazione è a fine mandato, ma posso dire che se saremo riconfermati sarà mio impegno valutare ogni aspetto della situazione per trovare una soluzione che possa andare incontro alle richieste degli abitanti”.