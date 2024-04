Maltempo, pioggia tuoni e grandine: in Val Bormida (ma non solo) sembra tornato l’inverno

Cairo Montenotte/Savona. Chi ha già messo via troppo in fretta cappotti e piumoni forse si è sbagliato. Se nel fine settimana appena trascorso nel savonese (ma non solo) si respirava già aria d’estate, con le spiagge affollate di gente pronta per la prima tintarella e alcuni già in acqua, oggi sembra essere tornato l’inverno.

Freddo, pioggia, tuoni hanno colpito Savona e addirittura grandine a Cairo Montenotte, insomma un 18 aprile particolare. La giornata si è aperta con sprazzi di sole e temperature primaverili ma è proseguita in tutt’altro modo.

Ondate di neve improvvise, insomma un’instabilità che ha lasciato ancora più di stucco gli abitanti della Val Bormida.

“Dopo le condizioni quasi estive dei giorni scorsi, aria fredda in discesa dal nord porta instabilità diffusa sulla nostra regione con rovesci a carattere temporalesco, forti venti e possibile grandine – l’analisi del centro meteo Limet – tutto questo sarà accompagnato da una diminuzione delle temperature soprattutto nei valori massimi diurni. Attenzione al vento che risulterà forte in particolare nel pomeriggio quando avremo raffiche fino a 70-80km/h sui crinali e agli sbocchi vallivi esposti del levante e del ponente”

“I prossimi giorni saranno caratterizzati da tempo stabile – conclude – la linea di instabilità che oggi ha portato temporali sulla nostra regione si sposterà verso sud con un aumento delle temperature massime”.