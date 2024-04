Eunike arriva all’istituto Mazzini-Da Vinci: attività sportiva con gli allenatori del Team di Sport Unificato Special Olympics

Savona. Eunike arriva all’istituto Mazzini Da Vinci. I ragazzi dell’indirizzo Socio Sanitario svolgono diverse attività sportive con gli allenatori del Team di Sport Unificato Special Olympics.

“Il progetto rappresenta un’opportunità – spiega la prof.ssa Frumento Francesca che è tutor del progetto -, per permettere ad atleti abili e con abilità diverse di allenarsi insieme, competere e dimostrare così i propri talenti sia a livello sportivo che umano in un clima divertente e sereno”.

Sono state organizzate 5 lezioni da 2 ore sotto la guida di Matteo Rossi e Eleonora Ferrari (allenatori del Team accreditato a Special Olympics Italia) ed i ragazzi praticano badmington, pallavolo, ciaspole sulla spiaggia.

“Nel primo incontro – continua a spiegare Francesca Frumento -, a cui hanno partecipato una trentina di ragazzi, è stato proposto flag rugby , si è lavorato in gruppo e con il gioco e l allenamento i giovani atleti hanno valorizzato le proprie abilità e quelle dei compagni. Il Mazzini-Da Vinci è felice per questa collaborazione con Eunike poiché crede fermamente nel valore dello sport come uno dei più importanti mezzi di inclusione sociale”.