Polizia, Siulp incontra il presidente Toti: “Nel savonese carenza di organico”

Savona. “Siamo qui per rappresentare al massimo livello politico regionale, a Lei Presidente Toti, la situazione drammatica in cui versa Savona e la sua provincia in termini di sicurezza.” Così ha dichiarato Laura Galtieri, segretario generale del Siulp savonese, al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha ricevuto ieri una delegazione del Sindacato di Polizia maggiormente rappresentativo a livello nazionale.

“La situazione di maggiore criticità si riscontra alla Polizia Stradale, sia nel capoluogo che alla sottosezione di Carcare: la gravissima carenza di personale fa sì che, molto spesso, le strade savonesi restino scoperte da pattuglie della Polizia Stradale sia per la prevenzione che per il rilevamento di incidenti. Che dire poi della Polizia Ferroviaria di Albenga, importante e unico presidio di Polizia competente per tutta la tratta da Savona a Imperia e che attualmente risulta composta da sole cinque unità che, a malapena, coprono un turno di servizio e spesso lavorano al di sotto dei minimi livelli di sicurezza” aggiunge l’esponente sindacale.

L’incontro si è reso necessario a seguito della lettura del piano di distribuzione del personale, recentemente licenziato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che vedrà, dal prossimo mese di Giugno, assegnazioni del tutto inadeguate a colmare le già critiche situazioni organiche dei diversi reparti del savonese, anche in considerazione delle evidenti esigenze riferite ad una provincia a marcata vocazione turistica.

Nel corso dell’incontro è stata descritta anche la grave carenza nell’organico del Commissariato di Alassio che svolge attività di controllo del territorio e Polizia Giudiziaria in tutto il ponente della provincia ed è presidio di Polizia amministrativa (passaporti, licenze ed immigrazione) per numerosi comuni del territorio circostante; a tal proposito era presente all’incontro il Sindaco di Andora Mauro Demichelis che, oltre ad esserne stato promotore, ha anch’egli manifestato le proprie preoccupazioni in aderenza a quanto rappresentato dal SIULP.

In ultimo, è stata descritta la critica situazione della Questura savonese che vede una costante e progressiva perdita di personale in tutti i diversi ruoli, per pensionamenti e trasferimenti, non assolutamente colmabili con quanto previsto dal piano di potenziamento ministeriale: malgrado ciò e a fronte di un crescente impegno dei poliziotti per garantire effettivi e percepibili miglioramenti dei livelli di sicurezza nella città capoluogo, non si può sottacere la sensazione di vero e proprio abbandono politico che avvertono i lavoratori di Polizia, basti pensare che sono stati recentemente prelevati poliziotti dalla Questura e dal Commissariato per rinforzare altre realtà del territorio nazionale.

“A fronte di recentissimi fatti di cronaca che hanno, tra l’altro, dato ulteriore prova della professionalità del personale della Questura ma anche dei gravi e potenziali pericoli ai quali può essere esposta la popolazione di una città letteralmente dimenticata sul piano della politica della sicurezza, il Presidente Toti ha dimostrato massima disponibilità e ascolto alle situazioni rappresentate dal Siulp, garantendo il suo massimo interessamento ed appoggio politico nello stimolare una inversione di rotta nell’elaborazione delle strategie di governo della sicurezza nel savonese” conclude la segretaria Galtieri.