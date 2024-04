Albenga, addio al punto vendita Lidl di via Nino Bixio: cesserà l’attività il 10 aprile. L’11 aprile inaugura il supermercato di regione Bagnoli

Albenga. Una chiusura e, contestualmente, un’inaugurazione. Cesserà la propria attività mercoledì 10 aprile il supermercato Lidl di via Nino Bixio ad Albenga. Una decisione annunciata dalla stessa azienda tramite un cartello affisso proprio all’ingresso del punto vendita del centro di Albenga.

La chiusura avviene contestualmente all’inaugurazione del nuovo punto vendita di regione Bagnoli, che aprirà ufficialmente al pubblico il giorno successivo, cioè giovedì 11 aprile. Anche in questo caso la data è stata comunicata in maniera ufficiale dalla società.

Se da un lato, dunque, i clienti della catena potranno contare su una nuova struttura molto più ampia, seppure collocata in un’area periferica, dall’altra gli abitanti del centro si vedranno privati di un punto vendita “comodo” e facilmente raggiungibile anche a piedi.

Per quanto riguarda il personale, i dipendenti attualmente in forza al punto vendita di via Nino Bixio dovrebbero essere in parte ricollocati nel nuovo supermercato (insieme ai nuovi assunti le cui selezioni sono state effettuate nei mesi scorsi) e in parte nell’altro market di Ceriale.

Il nuovo Lidl di regione Bagnoli è stato realizzato al posto dell’ex “Garden Center”. Ha una superficie di oltre mille metri quadrati (1.167 mq complessivi): per farsi un’idea delle dimensioni, l’Esselunga può vantare una superficie di circa 1.300 metri quadrati.

Inoltre, Lidl Italia si è impegnata a realizzare nuovi parcheggi, uno in parte ad uso pubblico e in parte ad uso pertinenziale, l’altro interamente pubblico (circa 927 metri quadrati); a sistemare le aree esterne, parte delle quali destinate a verde pubblico, e la rotonda poco distante; a realizzare piccole opere di viabilità pubblica (in particolare per migliorare il collegamento con viale Martiri della Foce), corredate da relativi, nuovi marciapiedi.

La catena mantiene il massimo riserbo sulle caratteristiche del nuovo supermercato, perciò per scoprirle occorrerà attendere l’inaugurazione.