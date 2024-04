Albenga 2024, a sorpresa la lista “La Fionda per amore di Albenga” potrebbe scendere in campo

Albenga. Potrebbe esserci una sorpresa nelle imminenti elezioni amministrative di giugno, qualcosa di davvero inaspettato, una lista trasversale che spiazzerebbe tutti irrompendo con forza in questi giochi preparatori di liste e candidati ormai in campo. Dopo Riccardo Tomatis, Nicola Jacopo Podio e Francesco Nappi, Albenga avrà un candidato della Fionda?

Da giorni si vocifera di due nomi di peso che potrebbero guidare la lista “La Fionda per amore di Albenga”, quello di Gino Rapa e di Nicola Nante. Una squadra in cui – dicono i rumors – entrerebbero a far parte nomi prestigiosi come Agostino Sommariva, il professor Giovan Battista Secco, Rodolfo Buffa, Salvatore (Salva) Salsano, Gerolamo Calleri e l’artista Franco Fasano che andrebbe a ricoprire il ruolo di assessore al turismo: questi i nomi che da giorni si rincorrono tra i caruggi e le vie di Albenga, dove gli aspiranti sindaco e consiglieri fanno le classiche vasche per incontrare i possibili elettori.

E dietro tutto questo attivismo si dice che ci sia la regia di un suggeritore milanese. Gino Rapa e Agostino Sommariva contattati da IVG.it non hanno né confermato, né smentito, limitandosi a dire: Non possiamo commentare”.