A Savona la partita “Un canestro per Gabriele” a favore della ricerca sulla SLA

Lunedì 13 aprile dalle 17 alle 19,30 preso il Palapagnini di Savona si svolgerà una partita di basket amarcord per raccogliere fondi da destinare a AISLA ONLUS – Associazione italiana SLA.

“Quando perdi e sei sicuro di averci messo il cuore, hai già vinto”. Questo lo slogan dei promotori della manifestazione. Ovvero i ragazzi nati negli anni 1975 e 1976 che giocavano nel Riviera Basket e nel Basket Savona, quando le due squadre si sfidavano in derby giovanili sentitissimi.

Ben trentaquattro anni dopo, rieccoli sul parquet e questa volta per un obiettivo ben più grande del mero risultato sportivo. Il match sarà in ricordo di Gabriele Botta, che era “uno noi” sottilineano. Ricorderanno quindi l’amico portato via dalla terribile malattia contribuendo in modo concreto a dare impulso alla ricerca.

Chi desidera avere informazioni sull’evento sportivo e benefico può contattare due dei promotori della manifestazione: Gianmarco (347 964 3224) e Maurizio (348 082 1095)