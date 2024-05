Viaggio della Memoria, Aned Savona-Imperia: “Rendere omaggio alle vittime del nazifascismo”

Savona. Si svolgerà dal 2 al 6 maggio 2024 il Viaggio della Memoria organizzato dalla Sezione ANED (Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti) di Savona-Imperia che vedrà la partecipazione degli studenti degli Istituti Superiori delle due provincie vincitori del Concorso ANED 2024.

Come negli scorsi anni, gli studenti hanno realizzato numerosi elaborati sulla tematica della deportazione politica e razziale: in particolare, quest’anno è stato chiesto ai partecipanti di sviluppare delle ricerche specifiche sulla presenza e il trattamentodegli artisti ebrei nei campi; sulla deportazione politica in seguito agli scioperi del marzo 1944; e sull’operazione T4, lo sterminio dei malati fisici e psichici e dei disabili (in particolare di chi soffriva di sindrome di Down) avvenuto tra il 1939 e il 1941 per opera dei medici delle SS, tragedia che ebbe il suo centro principale nel Castello di Hartheim.

Domenica 5 maggio, la delegazione della Sezione di Savona-Imperia, guidata dal Presidente Simone Falco e dal Vice Presidente vicario Jacopo Marchisio, parteciperà alla Cerimonia Internazionale per ricordare la liberazione del campo di sterminio nazista di Mauthausen, ultimo lager liberat, il 5 maggio 1945, dalle truppe alleate, occasione anche per ricordare il 79° anniversario della liberazione dell’Europa dal dominio nazifascista.

“Il Viaggio della Memoria vuole avere due finalità – si legge in una nota -: la prima, quella di rendere omaggio a tutte le vittime del nazifascismo deportate e assassinate nel sistema dei lager (tra cui saranno visitati Dachau, primo campo istituito già all’indomani dell’arrivo di Hitler al potere, Gusen, Ebensee, il Castello di Hartheim e Mauthausen), raccontando agli studenti il sacrificio e la resistenza dei deportati, sottolineando come i sopravvissuti seppero, al termine del conflitto e della prigionia, dare vita alla libera Europa dei Popoli prefigurata in documenti straordinari come il Giuramento di Mauthausen; la seconda, di riflettere su come la barbarie colpì il nostro territorio: negli oltre 40 mila deportati politici fanno parte coloro che la mattina del 1 marzo 1944 aderirono allo sciopero indetto dal CLN Alta Italia, finendo deportati (con consapevole scelta di impegno, giacché minacciati di ritorsione) e spesso uccisi, sono compresi moltissimi cittadini, lavoratori e resistenti provenienti dalle province di Savona e Imperia”.

“La risposta degli operai tramite lo sciopero all’oppressione nazifascista diede un contributo di rilievo alla “spallata finale” all’occupante; persino i media esteri all’epoca ne diedero notizia come Radio Londra e il New York Times: ‘Tutte queste agitazioni si possono chiamare Resistenza civile perché disarmata. Tra gli operai, la popolazione delle città, i contadini arrestati, non si trovarono mai armi. Quando si provano a giustificare i crimini efferati commessi dai nazifascisti, si dice che “si era in guerra”. I nazifascisti, in effetti, erano in guerra contro una popolazione disarmata, stanca di vessazioni, torture e omicidi criminali’. La delegazione di Savona e Imperia sarà inoltre accompagnata, nella deposizione delle corone ai Memoriali nei vari campi, dal Sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, dal Segretario della Cgil di Savona Andrea Pasa, dall’Assessore del Comune di Loano Enrica Rocca e dall’ex Sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, oltre che dai rappresentanti dei familiari dell’Aned e delle Sezioni Anpi della Provincia. Saranno presenti nella sfilata di Domenica 5 Maggio i Gonfaloneidella Provincia di Savona e del Comune di Finale Ligure”.

L’Aned rivolge un ringraziamento e un plauso ai componenti della commissione che hanno valutato gli elaborati vincitori.

Il progetto Viaggio della Memoria, che per la nostra Sezione rappresenta il fulcro centrale dell’attività, legata alla trasmissione della Memoria alle future generazioni, è reso possibile grazie ai patrocini e ai contributi dei seguenti Enti :

UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA LIGURIA

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

FONDAZIONE DE MARI SAVONA

COMUNE DI SAVONA decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI IMPERIA

PROVINCIA DI IMPERIA decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare

UNIONE INDUSTRIALI DI SAVONA

CONFINDUSTRIA IMPERIA

INFINEUM ITALIA SRL

CONFCOMMERCIO IMPERIA

BANCA PIANFEI E ROCCA DE BALBI

TRANSMARE

FERRENTINO SRL

COOP LIGURIA

FONDAZIONE ISREC SAVONA

FONDAZIONE ISRECIM DI IMPERIA

SEZIONE ANPI VADO LIGURE

SEZIONE ANPI DI LOANO “RENATO BORAGINE” M.O.V.M.

FONDAZIONE CENTO FIORI

CGIL SAVONA

CONFESERCENTI IMPERIA

COMUNE DI VARAZZE

COMUNE DI ANDORA

COMUNE DI ALBENGA decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile

COMUNE DI LOANO,

COMUNE DI CELLE LIGURE,

COMUNE DI FINALE LIGURE,

COMUNE DI PIETRA LIGURE,

CITTA’ DI VADO LIGURE decorata di Medaglia d’Argento al Valor Militare

CITTA’ DI , QUILIANO,

COMUNE DI CARCARE,

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO,

COMUNE DI NOLI,

COMUNE DI DIANO MARINA,

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE,

COMUNE DI ALASSIO,

COMUNE DI LAIGUEGLIA,

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE,

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA,

CITTA’ DI SANREMO,

COMUNE DI BORDIGHERA,

COMUNE DI BERGEGGI,

COMUNE DI SPOTORNO

Gli studenti vincitori sono i seguenti:

GIULIO POLLERO Istituto Tecnico Patetta di Cairo Montenotte

ALESSIO CAMPIATI Istituto Tecnico Patetta di Cairo Montenotte

LETIZIA PARODI Istituto Tecnico Patetta di Cairo

FABIO CIORRA Istituto Ferraris Pancaldo Savona

RICCARDO ORSUCCI Istituto Ferraris Pancaldo Savona

MATTIA CELSO Istituto Ferraris Pancaldo Savona

MANUEL PESCAROLO Istituto Ferraris Pancaldo Savona

GIUSEPPE BIANCHI Liceo Vieusseux di Imperia

UMBERTO BIANCHI Liceo Vieusseux di Imperia

OMAR ABOUBADR Istituto Giancardi Galieli Aicardi di Alassio

ZOUITA MOHSSEN Istituto Giancardi Galieli Aicardi di Alassio

PAOLO VITALE Istituto Giancardi Galieli Aicardi di Alassio

FABIO VIGNONE Istituto Giancardi Galieli Aicardi di Alassio

LORENZO CALCAGNO Istituto Mazzini Da Vinci Savona

MICHELE FLACCADORO,Istituto Mazzini Da Vinci Savona

GAIA MUSCO’ Istituto Mazzini Da Vinci Savona

ALESSIA LUMA Istituto Mazzini Da Vinci Savona

LUCA DONADEO ISS “ Giovanni Falcone” Loano

GIUSEPPE GIRAUDO ISS “ Giovanni Falcone” Loano

GUIDO BLENGINO ISS “ Giovanni Falcone” Loano

GABRIEL COSTANTINO ISS “ Giovanni Falcone” Loano

GABIRLE PIAZZA ISS “ Giovanni Falcone” Loano

VALERIA PRETTE, Liceo Artistico Amoretti – Imperia

VANESSA DI BENEDETTO Liceo Artistico Amoretti – Imperia

ARIANNA COTTA Liceo Artistico Amoretti – Imperia

CECILIA BOTTA Liceo Chiabrera – Savona

MARGHERITA MAZZI Liceo Chiabrera – Savona

CECILIA BOTTARO, Liceo Chiabrera – Savona

FRANCESCA MARIA MALAGODI BECCI Liceo Orazio Grassi Savona

IRENE ROASCIO Liceo Orazio Grassi Savona

MATILDE BEVACQUA Liceo Orazio Grassi Savona

ALICIA MAZZA Liceo Issel di Finale Ligure

NICOLO NOTARI ‘ Liceo Issel di Finale Ligure

AMIRA BEN SAID Istituto Migliorini di Finale Ligure

ANGELICA ROCCAFORTE Istituto Migliorini di Finale Ligure

MICHELA TURAZZINI Liceo Della Rovere di Savona

VIOLA VESCOVI Liceo Della Rovere di Savona

SARA CERSOSIMO Liceo Calasanzio di Carcare

ELENA BOTTINI Liceo Statale Cassini – Sanremo

CHIARA AICARDI Liceo Statale Cassini – Sanremo

ELENA BORGONOVO Liceo Statale Cassini – Sanremo

DARIO CIORRA ANED SAVONA – IMPERIA