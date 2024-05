“Scappa, scappa…” poi un grido: “Chiamate l’ambulanza”: aggressione ad Albenga, il racconto dei residenti

Albenga. “Sono stata svegliata dalle urla, seguite poco dopo dalle sirene, nel cuore della notte”. E ancora: “Mi sono affacciato alla finestra e ho visto il ragazzo a terra, immobile, sembrava morto”.

È questo, in sintesi, il racconto dei pochissimi residenti di via Costituzione che hanno visto o sentito qualcosa in relazione all’aggressione che si è consumata nella notte tra sabato e domenica, a Vadino.

Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo, intorno alle 4, stava rientrando dalla discoteca insieme ad un amico, quando sarebbero stati accerchiati e minacciati da tre persone, che li avrebbero poi aggrediti nel tentativo di rubare un monopattino. In corso gli accertamenti investigativi dei carabinieri con la Procura di Savona che ha, al momento, aperto una inchiesta per il reato di lesioni personali gravissime.

In via Costituzione sono presenti diversi condomini, ma scarsamente popolati per via della presenza massiccia di seconde case. Anche per questo motivo, e complice l’orario in cui è avvenuto l’episodio (una manciata di minuti dopo le 4), solo in due hanno potuto, o voluto, raccontare qualcosa.

La via inizia quasi in prossimità del ponte Rosso (lato Albenga) e prosegue fino al Conad di Vadino. È proprio nella parte terminale della strada (lato Vadino) poco prima del Conad, di fronte al condominio Avarenna, che si è consumato l’episodio. E i segni sulla strada sono ancora visibili.

Il punto in cui si sarebbe consumata l'aggressione

“Quando ho sentito il trambusto, sono corso alla finestra, – ha dichiarato uno dei residenti, un uomo, ai microfoni di IVG. – Ma quando ho aperto erano già presenti ambulanza e Forze dell’Ordine. Il ragazzo era a terra, immobile. C’era parecchio sangue. Sinceramente ho temuto fosse morto”.

Alcuni dettagli ulteriori, che confermerebbero la dinamica dell’accaduto, ma anche la presenza di un potenziale testimone, sono stati forniti da una residente del terzo piano di uno dei condomini della zona.

“Sono stata svegliata dalle urla e ho cercato di capire cosa stesse succedendo ascoltando dietro le tapparelle, – ha spiegato. – Prima una discussione dai toni molto accessi, dalla quale ho capito che si parlava di un monopattino. Poi, all’improvviso, ho sentito qualcuno dire in modo molto concitato: ‘Scappa, scappa…’ (presumibilmente uno degli aggressori). Seguito dalla voce di un altro (l’amico del giovane ferito), che ha iniziato ad urlare: ‘Aiuto, chiamate un’ambulanza’”.

“A quel punto, – ha proseguito, – ho tirato su la tapparella per capire cosa fosse successo e ho visto un ragazzo a terra, che non sembrava dare segni di vita, insieme al ragazzo che gridava chiedendo aiuto. Poco dopo sono sopraggiunte l’ambulanza, i carabinieri e la polizia. Ricordo anche la presenza di un signore anziano, presumo un altro residente della zona ma che io non conosco, che ho pensato potesse essere un testimone dell’accaduto perché è giunto poco dopo le grida del ragazzo”.

Quindi sono seguiti attimi concitati e di preoccupazione: “Il ragazzo era a terra, temevo fosse morto, – ha aggiunto ancora la donna visibilmente scossa dall’accaduto. – Ricordo che l’amico del giovane ferito ha poi fatto un’altra telefonata, chiedendo a qualcuno di raggiungerli e, poco dopo, sul luogo dell’accaduto è arrivato anche un gruppetto di ragazze. Ricordo chiaramente che alla domanda di una di loro: ‘Ma chi lo ha aggredito? Li conoscevate?’, il ragazzo ha risposto di ‘no’”.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il 23enne ingauno è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove, stando a quanto riferito, è già stato sottoposto a diversi interventi, e si trova ricoverato, ancora in condizioni giudicate gravi ed in prognosi riservata.

Nel frattempo, proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Albenga, impegnati per risalire all’identità degli aggressori e per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.