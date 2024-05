Pallanuoto, la Bper Rari Nantes Savona carica la città in vista di Gara 2 contro la Pro Recco

Savona. Pazza gioia e tanto fermento per la Gara 2 di 25 maggio contro la Pro Recco per la Bper Rari Nantes Savona. La squadra di pallanuoto, con un videomessaggio sui suoi social media, ha lanciato la campagna acquisti per le prevendite dell’incontro casalingo.

In attesa di giocare Gara 1 a Recco, la società ha voluto caricare i fan del club che, dopo una lunga attesa di 13 anni, potranno sostenere nuovamente la propria squadra del cuore in una gara valevole per la finale scudetto. Attesa caricata ancora di più da tutti i componenti della squadra bianco rossa in un video social dove invitano tutti gli appassionati a tifarli per una delle gare più importanti dell’anno, potenzialmente cruciale per la vittoria dello scudetto.

Ecco il messaggio scritto dalla società sui social:

“Finale Scudetto…siamo tornati! Noi la nostra parte l’abbiamo fatta: dopo 13 anni ritorniamo in Finale Scudetto! Ora tocca a voi SAVONESI accompagnarci in questa ultima imperdibile sfida!