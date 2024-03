Treno di Harry Potter ad Albenga, Distilo: “Merito dei commercianti che investono per rendere la città più attrattiva”

Albenga. “Cara cittadinanza tutta, in veste di presidente del consiglio comunale, è per me un immenso piacere invitarvi a esplorare le meraviglie del nostro centro storico in occasione dell’incomparabile evento Fior d’Albenga. Un richiamo speciale ai più giovani, ma non solo: vi esorto a dirigervi verso piazza San Michele per tuffarvi nell’incantevole universo di Harry Potter, dove, dal 30 marzo, potrete tentare di attraversare il mitico binario 9 3/4″. Lo fa sapere, in una nota, il presidente del consiglio comunale ingauno Diego Distilo.

“Albenga – spiega -, con questa storica celebrazione, si è affermata come una vera e propria ‘leggenda’, merito indubbio dei nostri instancabili commercianti, che investono ogni giorno nel rendere il nostro “salotto” sempre più attrattivo. Le amministrazioni passano, ma sono i nostri commercianti a rappresentare il vero e proprio fiore all’occhiello del centro storico, da sempre onorati dall’evento Fior d’Albenga e dal prezioso contributo delle nostre aziende floricole”.

“L’installazione del binario 9 3/4 in questa edizione si è rivelata una scelta quanto mai azzeccata, non solo per omaggiare il maghetto più amato al mondo ma anche perché, con l’imminente cambio dell’amministrazione a giugno, il treno potrebbe rivelarsi utilissimo per accompagnare gli attuali amministratori, valigie alla mano, direttamente alle loro dimore. Un servizio aggiuntivo che, ne siamo certi, loro per primi sapranno apprezzare. Auguro a tutti una serena Pasqua e invito la cittadinanza a riscoprire e vivere con gioia il nostro magnifico centro storico”, conclude Distilo.