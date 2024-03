Fior d’Albenga, inizia la magia: in arrivo in piazza San Michele il treno di Harry Potter

Albenga. Circondato da tanta curiosità è in arrivo oggi il treno di Harry Potter. Non è la stazione ferroviaria londinese di King’s Cross, ma Albenga che ha ricostruito il famoso “binario nove e tre quarti” in piazza San Michele.

E’ un’edizione spettacolare di Fior d’Albenga, quella che incanterà i bimbi dal 30 marzo al 5 maggio e avrà al centro la magia, cartoni animati e protagonisti di film per bambini.

Questa la descrizione del famoso binario di Harry Potter così come appare nel quinto libro della serie “L’ordine della fenice”.

Impiegarono venti minuti per raggiungere King’s Cross a piedi, e l’unico avvenimento significativo fu quando Sirius spaventò un paio di gatti per divertire Harry. Una volta dentro la stazione, indugiarono con aria disinvolta vicino alla barriera tra i binari nove e dieci finché non ci fu via libera, poi ciascuno di loro vi si appoggiò a turno e passò tranquillamente sul binario nove e tre quarti, dove l’Espresso per Hogwarts eruttava vapore fuligginoso lungo un marciapiede affollato di studenti in partenza e delle loro famiglie. Harry inspirò l’odore ben noto e sentì il morale decollare… tornava davvero a Hogwarts.

Appuntamento in piazza San Michele.