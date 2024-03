Savona. “Noi non stiamo lavorando per un 2027 per fare i fuochi d’artificio, raccontare Savona in modo miracolante e poi tornare a fare quello che si faceva prima. Dobbiamo arrivare al 2027 in crescita costante lavorando tutti intorno a questa candidatura. Un progetto che dal 2027 ci deve portare oltre. Il 2027 dobbiamo vederlo come una piccola tappa di un percorso in cui Savona si sta innescando in queste ore”.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro, durante la conferenza stampa che ha dato il via alla candidatura come Savona Capitale italiana della cultura. Un percorso che voleva già partire alcuni anni fa con un logo e una campagna di comunicazione strutturata ma si è deciso di aspettare la candidatura per lo start ufficiale. E così a prescindere da come andrà il 2027 questo è l’inizio di una nuova identità per la città.

“Abbiamo proprio scelto così visto che Capitale Italiana della Cultura che era uno degli obiettivi delle nostre linee programmatiche – conferma il vicesindaco Elisa Di Padova – scelto di attende il lancio della candidatura per iniziare un progetto nuovo, diverso da quello che fanno tante città. Volevamo iniziare da quello che c’era di necessario, dal punto di vista degli strumenti e dei canali per Capitale della cultura, già facendo però un’analisi delle esigenze e dei fabbisogni. Quindi il 2027 sarà una tappa importantissima, ma sarà una tappa di un percorso già avviato per una nuova identità della città. Quindi dal tema e dal logo presentati oggi nascerà la nuova brand identity, la nuova immagine coordinata di destinazione di una città anche attraverso i suoi strumenti tradizionali come ad esempio il rinnovo del “visit Savona”“.