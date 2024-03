Pietra Ligure inaugura la nuova via Nazario Sauro con Toti e Scajola

Pietra Ligure inaugura ufficialmente la nuova via Nazario Sauro, dopo un lungo intervento di restyling del collegamento stradale essenziale anche per tutta la Val Maremola. Appuntamento domani, alla presenza del governatore ligure Giovanni Toti, per il taglio del nastro che arrivo dopo gli interventi di adeguamento e allargamento stradale.

Una riqualificazione che ha visto l’allargamento della sede stradale, che passa da una larghezza media di 4,50 mt a una carreggiata di larghezza costante di 6,20 mt, e la realizzazione del nuovo marciapiede per la messa in sicurezza pedonale, per un importo complessivo di 1.023.000 euro, finanziati dal Ministero dell’Interno con fondi Pnrr.

Nell’ambito dell’opera varata dall’amministrazione pietrese anche la messa in sicurezza idraulica del tratto del torrente Maremola. L’intervento in oggetto, interamente finanziato da Regione Liguria con un ammontare complessivo di 1 milione e 500 mila euro, prevede la ricostruzione dell’esistente canale di raccolta con una nuova struttura in calcestruzzo prefabbricato di forma scatolare e dimensionata alla portata idraulica della zona, in grado di eliminare i frequenti allagamenti che colpiscono l’area durante gli eventi atmosferici e, a coronamento di tale struttura, la realizzazione di un marciapiede che, collegandosi all’intervento di adeguamento stradale e pedonale da poco ultimato, garantirà continuità pedonale all’intera area, consentendone una generale riqualificazione urbana., nel rispetto della sicurezza idraulica.

E sempre domani, mercoledì 20 marzo alle ore 11.30, presso il parco pubblico Perotti a Pietra Ligure, oggetto di un importante intervento di riqualificazione unitamente alla realizzazione di un sottopasso ferroviario di collegamento pedonale al lungomare, si svolgerà un sopralluogo della Regione per la seconda giornata del Liguria Rigenera Tour, con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, oltre al sindaco Luigi De Vincenzi.

Questo il programma savonese dell’assessore Scajola per visionare lavori avviati e in fase di progettazione nell’ambito dei fondi di rigenerazione urbana stanziati dalla Regione: alle ore 9.30 a Laigueglia (passeggiata Badarò), ore 10.30 a Toirano (via XXIII Novembre), ore 11.30 a Pietra Ligure (parco pubblico Perotti), ore 14.30 ad Altare (piazza Del Consolato, presso museo del Vetro) e ore 15.30 ad Albissola Marina (molo Sant’Antonio).