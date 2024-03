Muay thai, il calicese Sasha Mosso è il nuovo campione italiano Juniores. L’amministrazione comunale: “Complimenti e avanti tutta”

Calice Ligure. Un risultato di estremo prestigio celebrato non soltanto da parenti, amici, società di appartenenza e allenatori, ma anche dall’amministrazione comunale della propria cittadina. Tutto ciò è accaduto a Sasha Mosso, il 25 febbraio scorso laureatosi campione italiano di Muay Thai nella categoria -54kg Juniores.

Dopo i complimenti ricevuti dal Comune di Alassio, cittadina in cui il giovane atleta si allena agli ordini di Alessandro De Blasi, sono arrivate anche le congratulazioni da parte del sindaco di Calice Ligure (luogo di residenza di Mosso) Alessandro Comi e di tutta l’amministrazione comunale.

Di seguito ecco la nota: “Raggiungere risultati positivi nello sport non è mai certo, come non è mai sicuro di poter prima o poi guadagnare il primo posto nella propria specialità. Ciò che invece è provato in maniera assoluta è che senza costanza, sacrificio, disciplina e forza di volontà certi risultati non saranno raggiunti mai.

Facciamo i nostri complimenti al calicese Sasha Mosso che il 25 febbraio a Roma ha vinto i Campionati Italiani di Muay Thai Federkombat, unica federazione italiana riconosciuta dal CONI, nella categoria Juniores prima serie -54kg.

Il nostro giovane compaesano gareggia per la società sportiva Kombat Team Alassio ed era seguito all’angolo dal maestro Luca Cuccu della società Muay Thai Time di Genova e dal coach e preparatore atletico Stefano Gagliolo. Grande la soddisfazione del presidente e direttore tecnico del Kombat Team Alessandro De Blasi che ha confermato come grazie a questo successo si presenti per Sasha la possibilità di entrare nella Nazionale Italiana di Muay Thai per disputare diverse competizioni internazionali, la prima delle quali si terrà a Bangkok (Thailandia) ad inizio autunno.

A tutta la squadra, alla sua famiglia ed a lui arrivino i nostri migliori auguri per il suo futuro sportivo, sicuramente ricco di esperienze edificanti e di grande crescita anche personale. Avanti tutta Sasha”.