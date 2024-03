Lastre con possibile amianto rimosse da condominio davanti a scuola, i genitori: “I lavori durante le vacanze pasquali, prevale il buonsenso”

Varazze. Saranno eseguiti quando a scuola non ci sarà nessuno, durante le vacanze di Pasqua, i lavori nel condominio poco distante dalla scuola primaria “G. Massone” di via Recagno. Un intervento che aveva allarmato i genitori che avevano subito scritto preoccupati che avvenissero nei giorni di scuola perché prevedevano la “movimentazione di lastre con la possibile presenza di amianto”.

Così non sarà. Infatti oggi una circolare sul registro elettronico informa che “i lavori inizieranno giovedì 28 marzo e si concluderanno entro il periodo di sospensione didattica”. Lo comunicano a IVG.it gli stessi genitori che nei giorni scorsi avevano espresso preoccupazione per i lavori di manutenzione dello stabile che sarebbero partiti già lo scorso lunedì, 25 marzo.

Ma così non è stato e non sarà perché si svolgeranno nei prossimi giorni di vacanza: “Il cantiere non appariva operativo in questi due giorni – sottolineano – comunque un piccolo presidio di genitori è rimasto a monitorare eventuali novità fino alla notizia arrivata poco fa dove veniva accolta la nostra richiesta di eseguire i lavori senza i bambini dentro alla scuola. Fortunatamente ha prevalso il buon senso” hanno concluso le famiglie.