Lavori in un condominio davanti alla scuola Massone a Varazze, genitori allarmati: “Saranno rimosse lastre contenenti amianto”

Varazze. Lavori di manutenzione straordinaria in un condominio davanti alla scuola primaria “G. Massone” di via Recagno preoccupano i genitori, che si sono rivolti a IVG.it.

“Opere volte a sostituire il manto di copertura del caseggiato, ora in lastre di fibrocemento contenenti amianto – spiegano così ciò che hanno letto attraverso una comunicazione sul portale della scuola – Alla luce di tali circostanze il dirigente, nella citata circolare, invita i docenti e il personale Ata a non aprire porte e finestre delle facciate confinanti con il condominio antistante il plesso vietando, altresì, in via precauzionale l’uso del cortile di via Recagno nelle fasce orarie 8.45-12.15 e 14.30-16.15 a partire da lunedì 25 marzo, fino alla data di fine cantiere , presumibilmente l’11 marzo”.

“Noi genitori – sottolineano – siamo molto preoccupati e stiamo pensando ad azioni di protesta. Non mettiamo in dubbio l’osservanza delle norme di sicurezza ma ci chiediamo come sia stato possibile dare l’autorizzazione a questo tipo di lavoro, molto delicato, in pieno periodo scolastico con 3 mesi di chiusura scuole a partire da giugno”.

“Inoltre – rimarcano – i nostri figli dovranno stare chiusi senza poter aprire le finestre in aule già di per sé pollaio in un periodo in cui le temperature sono già calde”.

“Chiediamo se ormai il cantiere non può essere fermato, che i lavori vengano svolti durante la chiusura del plesso o di sospendere le lezioni visto che non sussistono le condizioni per una normale attività scolastica. Stamattina è stata protocollata una lettera in Comune da parte del consiglio di istituto, inviata alla scuola e al sindaco”.