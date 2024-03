Laigueglia, presentato il calendario degli eventi dell’anno

Laigueglia. Laigueglia si veste di colori per accogliere i visitatori con le sue eccellenze e tipicità, scorci mozzafiato, panorami indimenticabili, mare e collina, storia arte e cultura, gastronomia, sport, sorrisi e calore, per un’esperienza indimenticabile e ricordi da conservare nella mente e nel cuore di turisti e abitanti.

“L’approssimarsi delle festività pasquali è un’ottima occasione per fornire agli ospiti che già soggiorneranno nel borgo le prime anticipazioni sulle date degli eventi che si terranno nel 2024, anno all’interno del quale sarà festeggiato il 230° compleanno della città”, fanno sapere dall’amministrazione.

“Sono state confermate tutte le grandi manifestazioni che ormai da anni rappresentano le certezze della stagione turistica laiguegliese: i Tornei di Beach Volley, su tutto il nostro arenile, dal 20 al 28 aprile, il Percfest, festival del Jazz e delle percussioni, dal 20 al 23 giugno, Queste Piazze davanti al Mare, rassegna di musica d’autore, dal 19 al 20 luglio, lo Sbarco dei Saraceni, con lo spettacolo pirotecnico musicale ed il ritorno della Notte bianca del Saraceno, il 2 agosto, la Fiera di San Matteo, con il suo grandioso spettacolo pirotecnico musicale, dal 20 al 22 di settembre e Il Salto dell’Acciuga, variegato evento culturale, gastronomico e musicale, dall’11 al 13 di ottobre” così introduce la presentazione del calendario degli eventi l’Avv. Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario degli eventi, alla cultura ed alla valorizzazione delle tradizioni, che prosegue “oggi presentiamo il calendario degli eventi principali, quelli che hanno le maggiori capacità di attrazione per l’incoming dei turisti, le cui date è bene che siano rese note con largo anticipo, in modo da permettere ai viaggiatori interessati di prenotare per tempo ed organizzarsi per non perdere le nostre manifestazioni di punta. Sono già stati inseriti nel palinsesto, inoltre, tutti gli eventi già definiti e con le date confermate, culturali, sportivi, gastronomici, musicali, religiosi, tradizionali e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, e tornerà ancora una volta l’Orchestra del Carlo Felice di Genova ad esibirsi nella nostra chiesa di San Matteo il 30 maggio”.

Il sindaco Giorgio Manfredi esprime tutta la sua soddisfazione per un calendario degli eventi “studiato per soddisfare gusti e interessi differenti, offrendo una vasta scelta di intrattenimento agli amanti della cultura, della musica, dello sport, delle tradizioni e della gastronomia: “desidero ringraziare a nome dell’amministrazione comunale, per il loro lavoro e la loro fattiva collaborazione, gli uffici, la parrocchia e tutte le realtà associative presenti sul territorio, che, ciascuno nei suoi ambiti di intervento, si impegnano con serietà, capacità e competenza a realizzare tutti quegli eventi ed occasioni di convivialità, divertimento e crescita culturale e spirituale, che sono il cuore pulsante della nostra comunità e della nostra offerta turistica, e restano indelebili, per la loro qualità, nei ricordi di visitatori ed ospiti del paese”.

Conclude ancora Alessandro Chirivì: “Molti altri eventi, musicali, culturali, sportivi e gastronomici si aggiungeranno al calendario nelle prossime settimane, non appena confermati nelle loro date, e saranno successivamente comunicati nella versione estesa del programma delle attività del 2024, con l’obiettivo di aumentare, rispetto al passato, il numero e la qualità delle occasioni di intrattenimento e di svago che offriremo a visitatori, ospiti e abitanti del borgo. Sono sicuro che quest’estate a Laigueglia non ci sarà tempo di annoiarsi”.