La scienza diventa un’esperienza per tutti: dal 20 al 22 marzo al liceo Bruno torna “Albenga in Scienza”

Albenga. Dal 20 al 22 marzo torna “Albenga in Scienza”, giunta alla sua settima edizione. L’evento, organizzato dal liceo “Giordano Bruno” con il patrocinio del Comune di Albenga, vede la partecipazione del Festival della Scienza, Scuola di robotica e Campustore e rappresenta un’occasione unica per unire scienza, tecnologia e divulgazione in un’entusiasmante esperienza aperta a tutta la cittadinanza.

Più di 2000 persone tra studenti, docenti, professionisti, famiglie e appassionati del mondo della scienza sono attesi per partecipare a un ricco programma di attività e laboratori interattivi. In linea con il DM 65 del PNRR, che ha reso le Stem parte integrante del curricolo scolastico, “Albenga in Scienza” si pone l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica e avvicinare il pubblico alle scoperte e agli esperimenti in ambito fisico, biologico, informatico, chimico ed artistico.

I protagonisti dell’evento saranno gli studenti del liceo Bruno, che per tre giorni si trasformeranno in divulgatori scientifici e docenti, guidando i visitatori in un viaggio alla scoperta della scienza. Dalle esperienze di coding alle simmetrie, dalla chimica in cucina alla fisica, i laboratori offriranno un’ampia gamma di attività per tutti i gusti e le età. Racconta Federica: “L’anno scorso ho partecipato ad Albenga in Scienza come guida nel laboratorio di chimica in cucina. È stata un’esperienza davvero divertente e coinvolgente. I ragazzi erano entusiasti di realizzare esperimenti semplici ma sorprendenti, e io mi sono sentita gratificata nel poter trasmettere loro la mia passione per la scienza.”

“Albenga in Scienza 2024” non è solo un’occasione per imparare e divertirsi, ma anche un momento per favorire il dialogo tra scienza e società. L’evento metterà in evidenza il valore e l’importanza della ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e della cultura, offrendo inoltre l’opportunità di creare una rete di contatti e di collaborazioni tra studenti, ricercatori, professionisti e aziende del settore.

Conclude la preside professoressa Simonetta Barile: “Albenga in Scienza è un’occasione preziosa per i nostri studenti di mettersi in gioco e di sperimentare la scienza in modo interattivo. Vederli appassionati e curiosi è la soddisfazione più grande per un insegnante. La divulgazione scientifica è fondamentale per avvicinare il pubblico alla scienza e per far comprendere il suo valore per la società.”

Per partecipare alle visite guidate nei laboratori è possibile consultare il sito del liceo Bruno e prenotarsi inviando una mail ad albengainscienza@liceogbruno.edu.it.

Per informazioni e prenotazioni

Sito web: https://shorturl.at/aoxyH

Email: albengainscienza@liceogbruno.edu.it

Pagina Facebook di Albenga in Scienza: https://shorturl.at/mABKY

Le parole chiave/tag di Albenga in Scienza: divertimento, coinvolgimento, mettersi in gioco, divulgazione, esperienza, passione, curiosità, valore, cultura.