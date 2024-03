Gli studenti dell’istituto “Galilei” di Alassio sul podio nella finale nazionale di robotica “Nao Challenge”

Gli studenti dell’istituto tecnico Galilei di Alassio hanno dimostrato al mondo intero che le dimensioni di un istituto non determinano il suo potenziale. Nella recente finale nazionale della competizione di robotica ‘Nao Challenge’, il team guidato dal professore Messina ha ottenuto un prestigioso terzo posto, “dimostrando una straordinaria determinazione e competenza tecnica” affermano dalla scuola superiore alassina.

“Gli studenti, nonostante le sfide e le difficoltà incontrate lungo il percorso, hanno mantenuto saldo il loro impegno. Come dichiarato: ‘Molti ci davano per sfavoriti, ma non abbiamo mollato. Abbiamo continuato a lavorare duramente e alla fine abbiamo vinto.’ Questo spirito combattivo e la determinazione del team hanno dimostrato che la passione e l’impegno possono superare ogni ostacolo, indipendentemente dalle dimensioni dell’istituto o dalle risorse a disposizione”.

“Il successo ottenuto alla competizione nazionale non solo ha confermato l’eccellenza del lavoro svolto dall’Itis Galilei di Alassio, ma ha anche aperto nuove opportunità. Come ha suggerito il professore Messina, ‘Forse il prossimo anno si terranno gli Europei, e l’Itis Galilei di Alassio vi parteciperà di diritto grazie al terzo posto conquistato nella competizione nazionale.’ La prospettiva di competere a livello europeo ha già suscitato grande entusiasmo tra gli studenti, con alcuni che dichiarano con fiducia: ‘Ci vediamo agli Europei!’ Questo dimostra quanto il successo del team abbia ispirato speranza e determinazione per il futuro”.