Savona. “I nostri colleghi sono stremati, non sono al sicuro, non hanno farmaci per curare, non hanno cibo, acqua, ma solo sofferenza, salvate Gaza!“, “Fermate il bombardamento a Gaza“, “Cessate il fuoco”. Sono alcune delle scritte riportate sui cartelli esposti nel presidio in piazza Sisto a Savona. Da qui è partito il corteo per chiedere pace nella Striscia di Gaza, poi proseguito in Corso Italia, Largo Pertini, Corso Italia, Piazza Marconi, Via Brignoni, Piazza Saffi, Via Cavour, Via San Lorenzo, Via Verdi, Via Torino, Piazza Saffi, Via Boselli, Piazza Mameli.

La manifestazione è stata organizzata da varie associazioni (Posto in prima fila in un altro mondo possibile, Savona Disarmo Domani, Confederazione CUB, Associazione libera PALESTINA ligure, Non una di meno Savona, Medicina Democratica, Associazione Culturale Islamica Savonese). Presente anche la comunità islamica savonese, tra i primi organizzatori dell’iniziativa: “Il popolo palestinese è martoriato giorno dopo giorno da una guerra atroce che avviene, ancora una volta, in una terra offesa ed erosa da moltissimi anni“, afferma Zahoor Ahmad Zargar, presidente Associazione Culturale Islamica Savonese.

“Secondo Al Jazera, a Gaza, si contano 29.954 morti, di cui 12.300 bambini, 8.400 donne; 70.325 feriti, di cui 8.663 bambini, 6.327 donne; dispersi 7.000 persone. Non sono compresi nel calcolo i bambini che muoiono di fame e per malattie non curate”.

“Si chiede – concludono – il cessate il fuoco permanente per salvare la povera popolazione rimasta nella solida convinzione che, nei nostri tempi, nessuna guerra possa risolvere i problemi ma solo inasprirli. Nelle guerre vengono eliminati, inoltre, esseri umani che le religioni tutte considerano fratelli e sorelle in nome di Dio e vengono distrutti territori e possibilità di lavoro e vita civile”.