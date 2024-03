Ceriale celebra la giornata internazionale della felicità con la rassegna “Parole in Movimento”

Proloco Ceriale, in collaborazione con la sezione locale di UniTre, presenta la terza conferenza del seguitissimo ciclo “Parole in Movimento” dal titolo “Armonia e felicità: la tentazione di essere felici e altre possibilità”. Appuntamento a Ceriale presso la sala polivalente “F. Fizzotti” di via Primo Maggio giovedì 21 marzo alle ore 17:00.

“In occasione della giornata internazionale della #felicità, promossa dall’ONU a partire dal 2012, guarderemo insieme le origini e i significati della felicità e dell’armonia nella nostra società e nella vita di ciascuno” affermano gli organizzatori. “Felicità ed armonia, infatti, risiedono nell’intreccio tra corpo e mente di ogni individuo, e nella relazione che ogni persona intesse con la sua società”.

“Tratteremo questo tema attraverso più prospettive: psicoterapeutica, fisioterapeutica e socio-antropologica.

“Dialogheremo insieme con: Rita Gianatti: medico chirurgo e psicoterapeuta analitico transazionale; Jacopo Fornaroli: dottore in fisioterapia, con un master in riabilitazione dei disordini muscolo scheletrici; Enea Delfino: dottore in antropologia culturale con esperienza in mediazione culturale, etnopsichiatria e ricerca sociale. Quella di giovedì sarà dunque l’ultima conferenza-incontro del ciclo prima dell’estate”.

“Visto il grande interesse e la partecipazione attenta e molto numerosa, è prevista una ripresa autunnale degli incontri, resa possibile dalla generosa disponibilità di Rita Gianatti, Jacopo Fornaroli ed Enea Delfino che ringraziamo di cuore per la decisione di proseguire il progetto mettendo nuovamente le loro competenze professionali a disposizione della cittadinanza”.

“A conclusione, il gradito buffet offerto da Il Melograno di via Pontetto 42/44, che ringraziamo sentitamente” concludono dalla Pro Loco cerialese.