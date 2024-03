Carcare in lutto per la morte di Elio Raviolo, ex dirigente scolastico del comprensivo 

Carcare. Lutto e profonda tristezza in tutta la Val Bormida per l’improvvisa scomparsa di Elio Raviolo, classe 1952, ex dirigente scolastico e per anni amministratore carcarese.

Ieri mentre era a pesca (una delle sue grandi passioni) a Calizzano pare abbia avuto un malore e sia caduto nel corso d’acqua senza via di scampo.

Raviolo, sposato con Valentina, una figlia, Michela, era molto noto per la sua professione. Dopo anni di direzione delle elementari era stato uno dei pionieri della trasformazione delle scuole in istituti comprensivi, il primo in Val Bormida, quello di Carcare, fu proprio sotto la sua guida. Uomo di cultura, sempre rispettoso e pacato, vicino al centrosinistra, aveva fatto parte delle Amministrazioni comunali con i sindaci Paolo Tealdi e Franco Delfino.

Lascia un grande vuoto, soprattutto tra i colleghi del mondo scolastico, che lo ricordano tutti con affetto sincero.

I funerali saranno martedì alle 10 nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Carcare.